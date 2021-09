Marineschip Zr.Ms. Holland weer terug op Curaçao

16 Gedeeld

De noodhulpoperatie in Haïti is afgerond. De inzet van Defensie was voor 14 dagen en begon op vrijdag 20 augustus. De Nederlandse regering besloot tot inzet van Nederlandse militairen na een hulpverzoek van de Haïtiaanse regering. Haïti werd op 14 augustus getroffen door een zware aardbeving, die veel slachtoffers eiste en schade veroorzaakte. Nederland was één van de landen die al snel besloot tot het sturen van (militaire) noodhulp.

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland, met aan boord 99 militairen, een helikopter en snelle motorboten, zette op 20 augustus koers naar Haïti. De Nederlandse inzet vond plaats binnen een humanitaire hulpverleningsmissie van de Europese Unie. De in Port-au-Prince aanwezige hulpverleningsorganisaties (waaronder ook het Internationale Rode Kruis en UNOCHA vanuit de Verenigde Naties) coördineerden de hulpbehoeftes in het rampgebied. Daaruit volgden concrete taken voor het marineschip.

Water, medische spullen en family kits

Zo heeft Zr.Ms. Holland met helikopter en FRISC´s diverse verkenningsopdrachten uitgevoerd, om de schade en hulpbehoeftes lokaal beter in beeld te krijgen. Het patrouilleschip ondersteunde ook met logistiek, door personeel en materieel van A naar B te verplaatsen. Veel binnenlandse wegen zijn beschadigd door de aardbeving en daarnaast onveilig vanwege criminele activiteiten. Daarom vond transport plaats door de lucht of over zee, bijvoorbeeld naar Les Cayes. De Holland heeft daarnaast op meerdere plaatsen hulpgoederen gelost. Onder andere in Aquin, Anse-à-veau, Baradères en Miragoâne werden vooral water, medische hulpgoederen en familiy kits afgegeven.

Van noodhulp naar wederopbouw

“Humanitaire hulpverlening is een belangrijke en dankbare kerntaak van Defensie”, aldus kapitein-luitenant ter zee Harald van Rijn, commandant van Zr.Ms. Holland. “Wij hebben bij mogen springen om mensen in nood te helpen. Mijn bemanning, de militairen die speciaal voor deze missie aan boord kwamen en ik kijken met voldoening terug op onze inzet bij en boven Haïti.”

Ook na de thuisreis van Zr.Ms. Holland blijft Nederland betrokken bij de humanitaire hulpverlening in Haïti, waar de stap gemaakt wordt van noodhulp naar wederopbouw. Bij die wederopbouw is echter geen rol meer weggelegd voor de Nederlandse militairen.

Trots

Demissionair Defensieminister Ank Bijleveld sprak waarderende woorden voor de betrokken militairen: “Twee weken lang heeft Defensie hulp geboden aan Haïtianen in nood. Trots op onze collega’s die zich keihard hebben ingezet.” Zr.Ms. Holland kwam vandaag binnen op Curaçao.

