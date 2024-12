Curaçao Mario Evertsz overleden op tachtigjarige leeftijd Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Mario Evertsz, voormalig directeur en visionaire leider binnen meerdere bedrijven op Curaçao, is op tachtigjarige leeftijd overleden. Dit werd vanochtend bevestigd door zijn familie. Evertsz verbleef al enige tijd in Nederland en kampte in zijn laatste jaren met gezondheidsproblemen.

Evertsz begon zijn carrière bij OGEM, later bekend als Aqualectra Distribution, en speelde een belangrijke rol in de modernisering van het nutsbedrijf. Hij begeleidde jonge professionals in grote transformaties binnen de Curaçaose energie- en watersector.

Later leidde hij de Curaçaose Dok Maatschappij, waar hij een strategisch samenwerkingsverband sloot met Cuba. Ook stond hij aan het roer van luchtvaartmaatschappijen ALM en later DCA. Onder zijn leiding werden pogingen ondernomen om deze bedrijven financieel gezond te maken, hoewel beide maatschappijen uiteindelijk werden ontmanteld.

Met zijn bedrijf Effective Management Group (EMG) bood Evertsz advies- en managementdiensten aan bedrijven op Curaçao en internationaal. “Onze missie was altijd om duurzame oplossingen te vinden,” benadrukte hij vaak.

Evertsz wordt herinnerd als een gedreven ingenieur en visionair leider. Zijn familie vraagt om rust en privacy in deze moeilijke tijd.

