Marion Bentoera treedt toe tot IFBB Pro League

16 Gedeeld

WILLEMSTAD/OHIO – De Curaçaose Marion Bentoera (44) is het afgelopen weekend tijdens de prestigieuze bodybuildingwedstrijd Arnold Classic in Ohio flink in de prijzen gevallen. Op vrijdag won hij de hoofdprijs in de categorie Classic Bodybuilding en werd tegelijkertijd Overall winnaar. Hiermee treedt Bentoera automatisch toe tot de IFBB Pro League, de professionele divisie in deze tak van sport.

Diezelfde dag nam hij in een andere categorie, Open Bodybuilding, de derde prijs in beslag. Op zaterdag stond hij wederom op het podium en werd hij eerste in de categorie Master Bodybuilding Super Heavy Weight (voor 40-plussers) en pakte hij ook nog eens de titel van Overall winnaar in deze categorie.

Professioneel

Bentoera mag zich vanaf nu professioneel bodybuilder noemen en verklaart tegenover Curaçao.nu dat het werk nu pas echt gaat beginnen. Nu viert hij zijn overwinning eerst met een paar dagen vakantie in Ohio, om vervolgens na een periode van rust zich goed te gaan voorbereiden op zijn eerste wedstrijd in de IFBB Pro League divisie. “Iedereen kan pro worden, maar nu gaat het echte werk beginnen”, zegt hij.

Arnold Classic

De 44-jarige topsporter is geen onbekende in de wereld van bodybuilding. Ook in Curaçao en (ei)landen in de regio sleepte hij voortdurend prijzen in de wacht. Maar zijn prestatie van het afgelopen weekend was naar eigen zeggen wel een hele speciale ervaring en een zeer belangrijke wedstrijd: “De wedstrijden van de Arnold Classic zijn op het hoogste niveau in Amerika. Ik deed mee om te kijken op welk niveau ik zit en nu is bewezen dat ik op professioneel level ben.”

Mr. Olympia

De Mr. Olympia is zijn ultieme doel. Hier doen grote namen als Roelly Winklaar, Kai Greene en Phil Heath aan mee. Dit is een van de grootste bodybuildingwedstrijden ter wereld. Een kwalificatie als professioneel bodybuilder in de IFBB Pro League is een ticket daartoe en dat is precies de weg die Bentoera voor zichzelf heeft uitgestippeld. Hij vergelijkt het met voetbal: “Je begint in de eerste divisie (de Arnold Classic, red.), maar daarna wil je naar de Champions League (Mr. Olympia, red.) om uiteindelijk mee te doen aan de World Cup.”

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures