Maritieme dagen gaan niet door

WILLEMSTAD – Door een toename van het aantal Covid-19-besmettingen is besloten om de Maritieme Dagen 2021 te annuleren. Dat maakt Curaçao Ports Authority (CPA), die rekening houdt met de veiligheid van de studenten, bekend.

De Maritieme Dagen 2021 stonden gepland voor 27, 28 en 29 september. Voor die dagen waren alle middelbare scholen van Curaçao uitgenodigd. Het voornaamste doel van de Maritieme Dagen, die dit jaar het thema ‘Seafarers: at the core of shipping’s future’ droeg, is om studenten bewust te maken van het belang van de haven, van wat allemaal in de haven gebeurt en ook om de studenten mogelijk te interesseren voor een opleiding in de maritieme richting.

