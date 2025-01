Nieuws Curaçao Marnixschool viert renovatie en 75-jarig bestaan Redactie 17-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto Marnixschool

WILLEMSTAD – De Marnixschool in Rio Canario, de oudste school binnen de VPCO, ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie. Dit jaar viert de school haar 75-jarig bestaan, een mijlpaal die samenvalt met de modernisering van het schoolgebouw dat al sinds 1951 in gebruik is. De werkzaamheden worden mede gefinancierd vanuit Nederlandse fondsen binnen het Landenpakket en uitgevoerd in samenwerking met de overheid van Curaçao.

Tijdens de onthulling van een speciaal bord ter markering van de renovatie sprak Bert Velthuizen, directeur van VPCO, over de rijke geschiedenis van de school. “Deze school heeft in 74 jaar vele generaties een stevige basis gegeven en vervult een essentiële rol in onze gemeenschap,” zei Velthuizen. Hij benadrukte dat investeringen in onderwijs cruciaal zijn voor de toekomst van Curaçao.

Renovatie en innovatie

De renovatie gaat verder dan het opknappen van het gebouw. Volgens Rudsel Sofia, lid van de commissie voor nationale hervormingen, ligt de focus ook op innovatie en duurzaamheid. “We willen niet alleen renoveren, maar de school moderniseren met faciliteiten die gelijke kansen en kwaliteitsonderwijs bevorderen,” aldus Sofia. De plannen omvatten onder andere verbeterde infrastructuur, voorbereidingen voor zonnepanelen en de aanleg van een stabiel wifi-netwerk door de hele school.

Architectenbureau Atelier Lobo & Raymann voert de renovatie uit met behoud van de historische architectuur. Dit helpt niet alleen om de kosten in de hand te houden, maar behoudt ook het karakter van de school. “We werken met een visie op duurzaamheid en innovatie, wat deze renovatie uniek maakt,” verklaarde projectcoördinator Gino Simon.

Ambities

Naast de huidige renovatie kijkt de overheid naar verdere verbeteringen, zoals de installatie van airconditioning in alle klaslokalen en de implementatie van zonnepanelen om de energiekosten te drukken. Minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn benadrukte dat dergelijke investeringen nodig zijn om het onderwijs toekomstbestendig te maken.