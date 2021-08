Martina neemt afscheid van vijfde Spelen met foute stokwissel

135 Gedeeld

TOKIO – De Nederlandse sprinters zijn bij de Olympische Spelen in Tokio uitgeschakeld in de series van de 4×100 meter estafette. Een foute wissel deed de ploeg de das om.

Slotloper Churandy Martina ging in de fout. Hij vertrok te vroeg van zijn plek en was al buiten het wisselvak toen hij nog steeds het stokje niet in handen had. Daarmee komt er een triest afscheid van de goedlachse atleet van Curaçao, die aan zijn vijfde Spelen deelnam.

De sprintmannen van Oranje wisten op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 wel de finale te halen. De vijfde plaats in Londen is het beste resultaat.

Lees ook: