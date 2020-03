16 Gedeeld

Willemstad – Giselle Mc William blijft nog even minister van Economische Ontwikkeling. Dat is in overleg met de gouverneur besloten. De reden waarom is niet duidelijk.

Het gaat niet om afstel, Martina neemt nu op 22 mei het stokje over van zijn opvolger. Hij deed tijdelijk een stapje opzij omdat Justitie een strafrechtelijk onderzoek naar hem was gestart vanwege een mogelijke integriteitskwestie. Maar het OM heeft de zaak uiteindelijk geseponeerd.