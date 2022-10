Omgekomen voetganger Gosieweg is Rudsel Martis, auto rijdt door

WILLEMSTAD – Op de Gosieweg is ter hoogte van winkelcentrum Las Vegas een voetganger aangereden door een auto. Dat gebeurde vannacht rond de klok van twee uur. Het gaat om de 64-jarige Rudsel Luciano Martis.

Na de botsing ging de chauffeur er vandoor. Martis overleed kort daarna. De politie heeft een onderdeel van de auto veiliggesteld voor verder onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden via nummer 917 of anoniem via 108.

Dit jaar kwamen al negentien mensen om in het verkeer op Curaçao. Rudsel Martis is nummer twintig.