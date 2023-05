Massale sterfte kogelvissen op Curaçao en Bonaire reden voor zorg en waakzaamheid

KRALENDIJK/ WILLEMSTAD – De mysterieuze massale sterfte in de afgelopen weken op Curaçao en Bonaire is aanleiding tot bezorgdheid en ook waakzaamheid. Dat zegt de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

De gebeurtenis doet denken aan een soortgelijk incident in Costa Rica in 2017. Niet alleen de sterfte van de vissoort op zichzelf is zorgelijk, maar ook mogelijke consequenties voor andere dieren, zoals groene schildpadden, die zich voeden met de dode of zieke vissen. De spitsneus kogelvis, een kleine soort die in het hele Caribisch gebied voorkomt, staat daarnaast bekend om zijn giftige eigenschappen, waardoor het eten ervan een aanzienlijk risico vormt voor andere zeedieren.

Deze recente sterfte heeft mogelijk verband met een eerdere explosieve groei van de spitsneus kogelvis populatie. Hoewel onderzoekers nog steeds niet weten wat de oorzaak is, trekken ze parallellen met de massale sterfte van deze vissen in Costa Rica in 2017. Toen werden de vissen verzameld en bestudeerd, maar er werd geen concrete oorzaak vastgesteld. Toch heeft deze situatie de noodzaak onderstreept om indicatoren van veranderingen in de oceaan bij te houden en om massale sterfgevallen op wetenschappelijke wijze te documenteren.

Impact

Volgens DCNA is de impact van deze gebeurtenis op de plaatselijke fauna is aanzienlijk, vooral voor de groene zeeschildpadden, die opportunistische eters zijn en geneigd zijn om de dode vissen te consumeren. De Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft in de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van zieke groene schildpadden en heeft tot dusver acht schildpadden in revalidatie. Daarnaast heeft de STCB in overleden schildpad 37 kogelvissen aangetroffen.

Totdat de oorzaak van de massale sterfte van de kogelvissen is opgehelderd, wordt geadviseerd om waakzaam te blijven en ongewone waarnemingen te melden aan STINAPA.