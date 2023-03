Mastervergunninghouder Cyberluck wel degelijk aansprakelijk voor haar online gelicenceerde gokbedrijven

WILLEMSTAD – Masterlicentiehouder Cyberluck is wel degelijk verantwoordelijk voor het handelen van haar sublicentiehouders. Dat stellen de rechters in een hoger beroepszaak van de stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen, SGBOK, namens twee spelers en de online goksector, in dit geval Trigonon en vergunninghouder Cyberluck.

Het Gerecht in Eerste Aanleg had eerder bepaald dat Cyberluck als vergunninghouder geen verantwoordelijkheid droeg voor het handelen van een van haar sublicentiehouders, Trigonon.

De twee spelers hadden geld gewonnen bij twee onlinewebsites van dat bedrijf, maar die weigerde het geld uit te keren. Niet voor het eerst in de online goksector: er liggen al een aantal vonnissen, waaruit blijkt dat er niet uitgekeerd wordt aan een speler, meestal gaat dat om hoge bedragen.

Zorgplicht

Het Hof vindt dat beide partijen, de onlinebedrijven met een sublicentie en hun masterlicentiehouder Cyberluck aansprakelijk zijn voor uitbetaling van het prijzengeld. Een belangrijke reden daarvoor is dat op de mastervergunninghouder een bijzondere zorgplicht rust.

Die moeten waarborgen dat gewonnen prijzengeld wordt uitbetaald door haar sublicentiehouders. Door dat niet te doen profiteert in dit geval Cyberluck als vergunninghouder van de wanprestatie van haar uitbestede online casino’s. Het online casino moet volgens de rechters worden gezien als hulppersoon van de mastervergunninghouder.

Bestuurder

SGBOK, wilde ook bestuurder Gouloud Hammoud van trustkantoor Global Related Services aansprakelijk houden. Zij is de directeur van Trigonon Group N.V.

Maar daar gingen de rechters niet in mee. De toelichting van SBGOK was te summier, zodat het onvoldoende aannemelijk is dat aan Gouloud Hammoud een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt voor het onrechtmatige handelen van Cyberluck.

Lees hier het volledige vonnis in Hoger Beroep

Lees hier het volledige vonnis in eerste Aanleg