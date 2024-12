Algemeen Maximale storting basisbetaalrekening vastgesteld op 3.000 gulden Dick Drayer 09-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwe basisbetaalrekening voor financiële inclusie krijgt een limiet van 3.000 gulden per maand. De regering van Curaçao stelt dit bedrag vast om misbruik zoals witwassen te voorkomen. De rekening is bedoeld voor mensen die eerder moeilijk een bankrekening konden openen, maar de stortingsgrens roept vragen op over de praktische bruikbaarheid voor deze groep.

Tijdens de behandeling van de wet in het parlement blijkt dat de stortingslimiet van 3.000 gulden vooral bedoeld is om de risico’s voor banken te beperken. De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten bepaalt deze grens en niet de commerciële banken. Deze limiet houdt rekening met onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de bevolking minder dan dit bedrag per maand verdient.

Toch uiten sommige parlementariërs zorgen. Ze vragen zich af of deze limiet niet te laag is voor mensen die contant worden uitbetaald en daardoor moeite hebben hun volledige inkomen via de bank te beheren. Ook leeft de vraag hoe dit beleid kartelvorming tussen banken voorkomt en financiële vrijheid waarborgt.

De basisbetaalrekening biedt uitsluitend de belangrijkste bankdiensten, zoals betalingen van huur en nutsvoorzieningen, en sluit diensten zoals een kredietkaart uit.

Legaal

Naast de stortingslimiet van 3.000 gulden zijn er in het parlement diverse andere zorgen en opmerkingen geuit over de basisbetaalrekening. Een opvallend punt is dat de rekening alleen beschikbaar is voor mensen die legaal op Curaçao verblijven. Hierdoor blijft een groep ongedocumenteerde inwoners uitgesloten, ondanks suggesties om hen toegang te geven en zo meer financiële transparantie te creëren.

Ook is het niet mogelijk om een spaarrekening te koppelen aan de basisbetaalrekening. Dit ontwerp richt zich uitsluitend op het faciliteren van essentiële bankdiensten, zoals betalingen van huur en nutsvoorzieningen. Het ontbreken van een spaaroptie wordt door sommige parlementariërs gezien als een gemiste kans om financiële zelfstandigheid te stimuleren.

Goksector

De regering benadrukt dat deze rekening niet bedoeld is voor ondernemers in de goksector, die vaak moeite hebben om toegang te krijgen tot bankdiensten. Er wordt gewerkt aan een aparte regeling voor deze groep via een nieuw type betaalinstelling. Een andere suggestie vanuit het parlement is het oprichten van een nationale bank om financiële inclusie te bevorderen. Hoewel de regering dit onderzoekt, geeft zij voorlopig de voorkeur aan samenwerking met bestaande financiële instellingen.

Om de invoering van de basisbetaalrekening soepel te laten verlopen, komt er een voorlichtingscampagne. De overheid, financiële instellingen en consumentenorganisaties gaan samenwerken om burgers te informeren over hun rechten en de mogelijkheden die de rekening biedt. De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten houdt toezicht op de naleving van de regels en behandelt klachten van consumenten die onterecht worden geweigerd voor een basisbetaalrekening.

