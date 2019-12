4 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De maximumprijzen voor het Openbaar Vervoer gaan dit jaar voorlopig niet omhoog. Dat maakt het ministerie van Economische zaken bekend.

Over zes maanden wordt opnieuw gekeken of er een aanpassing van de tarieven nodig is. De laatste keer dat de tarieven omhoog gingen, was in juli 2017.