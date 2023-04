Maya Mathias van GreenKidz mag met het Willem Alexander en Máxima lunchen

WILLEMSTAD – Maya Mathias van GreenKidz verdient in de ogen van de koning een 10 vanwege haar inzet voor GreenKidz. Vandaag werd ze gebeld door het Koninklijke Huis met de vraag of ze met koning Willem-Alexander en koningin Máxima wil lunchen. Matthias’ antwoord was: ja!

In een videoboodschap riep de koning eerder inwoners van het Koninkrijk op iemand voor te dragen voor een ’10Maal’-lunch ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap.

De lunch is gepland op woensdag 26 april in de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch in de aanloop naar de verjaardag van de koning en Koningsdag op 27 april.

Greenkidz

GreenKidz is een educatief project dat lokale schoolkinderen in de leeftijd van 6-14 stimuleert om actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao.

De organisatie richt haar pijlen op scholen in het funderend- en voortgezet onderwijs en organiseert daarnaast een groeiend aantal bewustwordingsevenementen voor de lokale gemeenschap van Curaçao.

Energie en toewijding

Vormgever Loes Wille was enige tijd freelance bij GreenKidz en heeft Maya Mathias met een collega opgegeven na de oproep van de koning.

“Maya is een bijzonder mens, die zich dag en nacht belangeloos inzet om kinderen in het Caribische deel van het koninkrijk met op hun toegespitst lesmateriaal te laten leren en talenten te begeleiden.”

“Bovendien,” zo vervolgt Wille, “is het materiaal dat ze ontwikkeld van zeer hoge kwaliteit. Ze gaat altijd voor honderd procent en houdt rekening met de middelen die minder bedeelde scholen hebben. Zodat ook die met materiaal van GreenKidz aan de slag kunnen.

GreenKids richt zich heel specifiek ook naast regulier onderwijs op speciaal onderwijs omdat juist voor die groep zo weinig lesprogramma’s en lesmaterialen in het Papiaments worden gemaakt.

Sprakeloos

Mathias zegt sprakeloos, blij en vereerd te zijn met de uitnodiging. “Wat een erkenning voor zeven jaar noeste en blije inzet, heel vaak ook ploeteren, doorzetten, teleurstellingen verwerken en… niet opgeven.”

Voor de 55-jarige Mathias is het succes van GreenKidz altijd een teameffort geweest. “Het is heerlijk en makkelijk met mijn eigen team.”

Het samenwerken met andere organisaties is soms echt lastig omdat organisaties vaak onderling niet de kracht van samenwerking zien. Maar ik blijf daarin geloven en ik blijf dat zoeken terwijl wij langzaam maar gestaag onze vleugels vanuit Curaçao uitslaan naar de hele Dutch Caribbean!”