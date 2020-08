MBO Bonaire begint week later door Covid

6 Gedeeld

MBO Bonaire begint het schooljaar een week later dan normaal. De week uitstel heeft te maken met het opleiden van leraren in het geven van online lessen. Door Covid-19 moet 1,5 meter afstand worden gehouden in de lokalen.

Dat betekent dat sommige lessen worden opgesplitst omdat de groepen te groot zijn. MBO Bonaire mag niet meer docenten inzetten en moet daarom dus bepaalde lessen online geven. Afhankelijk van de opleiding wordt volgende week, of die week daarop, begonnen met de lessen.

