MCB Bank niet vervolgd voor dollar-swiping, 25 miljoen afgestaan

WILLEMSTAD – MCB doet afstand van de opbrengst van het zogenoemde dollar swipen door klanten. Het gaat in totaal om een bedrag van 25 miljoen gulden over de periode 2007-2015 op Curaçao. In ruil wordt MCB niet vervolgd voor haar rol in deze affaire.

MCB was onderwerp van onderzoek dat plaatsvond onder leiding van het OM en is uitgevoerd door

het Recherche Samenwerkingsteam (RST) met ondersteuning van het Combiteam

FIOD/Politie uit Nederland.

Daarin draaide het om de vraag of MCB ruim tien jaar geleden voldoende maatregelen heeft genomen om het illegale ‘dollar swipen’ door haar klanten te voorkomen. Basis voor het onderzoek waren de eerdere onderzoeken Cymbal (in Nederland) en Troja (op Curaçao).

Venezuela

Venezolanen pinden in die tijd op grote schaal aankopen buiten Venezuela met speciale creditcards, terwijl in werkelijkheid niets gekocht werd maar zij in ruil voor hun betaling contante US Dollars terugkregen.

Deze contante dollars waren op de zwarte markt in Venezuela een veelvoud waard. Zo werden in de periode tussen 2007 en 2015 miljoenen illegale transacties verricht met Venezolaanse creditcards.

Deze wijdverspreide praktijk heeft geleid tot vele valsheden in de administraties van betrokken bedrijven, die ook onvoldoende toezicht hielden op de herkomst van de contante dollars. Bij MCB was bekend dat ook enkele van hun Curaçaose klanten zich bezig hielden met dollar swipen.

Poortwachter

Het OM constateert dat MCB in het verleden haar rol als poortwachter niet goed heeft uitgevoerd. De bank heeft vanaf 2012 maatregelen getroffen tegen het swipen en haar compliance beleid verder aangescherpt om zo haar rol als poortwachter beter in te vullen.

Die rol is belangrijk voor de integriteit van het financiële stelsel. Juist als systeembank rust op MCB een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een integer financieel stelsel, aldus het OM.

De bank doet nu afstand van de opbrengst die destijds is behaald. Het geld komt ten goede aan het land Curaçao. Het OM ziet de afdracht van 25 miljoen gulden door MCB als een passende en effectieve afdoening.

Daarbij heeft het OM rekening gehouden met de ernst, omvang en duur van de feiten, de meewerkende houding van MCB, het eerder door MCB getoonde inzicht en sindsdien verbeterde compliance beleid, en dat er ruim tien jaar is verstreken sinds de feiten werden gepleegd. Gelet op deze omstandigheden is het OM van mening dat er sprake is van voldoende genoegdoening voor de samenleving en een rechtsgang niets meer toevoegt.

Het onderzoek werd gestart in juli 2021 en liep onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De zaak is met deze overeenkomst afgesloten.