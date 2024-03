Nieuws uit Nederland MCB zoekt personeel in Nederland Dick Drayer 2024-03-23 - 2 minuten leestijd

Caribische banenmarkt trekt Nederlandse werkzoekenden

AMSTERDAM – De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is alom bekend, maar ook de Caribische eilanden kampen met personeelstekorten. Tijdens de Nationale Carrièrebeurs in Amsterdam bleek dat werkgevers uit het Caribisch gebied actief op zoek zijn naar talent, niet alleen onder uitgewaaide eilanders maar ook onder andere Nederlanders. Dat schrijft de Telegraaf. John Maduro, HR-manager van MCB Group licht toe: “We hebben meer te bieden dan zon, zee en strand.”

De RAI in Amsterdam was afgelopen weekend het toneel voor de Nationale Carrièrebeurs, waar naar schatting 12.000 bezoekers op af kwamen. Onder de meer dan driehonderd werkgevers viel vooral het paviljoen van financiële werkgevers uit het Caribisch gebied op, compleet met steelband-muziek. De aanwezigheid van deze sector toont aan dat de behoefte aan gespecialiseerd personeel, zoals in IT en investment, ook buiten Nederland groot is. De MCB Group zoekt momenteel naar invulling voor zeker 25 specialistische vacatures.

Het doel van de werving in Nederland is niet alleen om geboren eilanders te verleiden terug te keren. “Als we goede mensen kunnen krijgen, zijn ze welkom,” benadrukt Maduro. Hij merkt op dat steeds meer Nederlanders interesse tonen in werken op de eilanden, aangetrokken door niet alleen het klimaat maar ook de betere werk-privébalans. “Het leven hier is rustiger. We werken niet elke dag tot laat, en dat spreekt steeds meer mensen aan,” voegt hij eraan toe.

Ondanks zorgen over een mogelijk ons-kent-ons-cultuurtje op de eilanden, ziet Maduro dit juist als een voordeel: “Het voelt soms als werken met je familie.” Dit is een van de aspecten die hij probeert over te brengen aan geïnteresseerden bij zijn stand, zoals de studenten marketing en communicatie Eva en Isabella. Zij staan open voor een avontuur op Curaçao, hoewel ze nog twijfelen over de daadwerkelijke werk-privébalans. “Dat kan natuurlijk ook een verkooppraatje zijn,” overpeinst Eva.

Maduro wil ook benadrukken dat carrière maken mogelijk is op de eilanden. Hij erkent dat Nederland grotere bedrijven heeft waar men eerst ervaring op wil doen, maar benadrukt dat het Caribisch gebied ook veel te bieden heeft. “En als ze toch eerst in Nederland willen werken, is dat niet erg. Ze kunnen altijd nog hierheen komen met die extra ervaring,” concludeert Maduro hoopvol.