Mededingingsorganisatie FTAC lanceert animatiefilm over misbruik machtspositie ondernemingen op Curaçao

FTAC heeft een clip uitgebracht die gaat over misbruik maken van macht. De mededingingsorganisatie doelt op de machtspositie die onderneming soms hebben op de markt. Met de animatiefilmpjes wil FTAC een breder publiek informeren over haar eigen taken en bevoegdheden.

Eerder bracht de mededingingsorganisatie een filmpje uit over de Landsverordening inzake Concurrentie en in een tweede filmpje werd het kartelverbod uitgelegd. De filmpjes zijn in drie talen uitgegeven, Nederlands, Engels en Papiaments.

Controleren

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is de mededingingsautoriteit die toezicht houdt op de naleving van de Landsverordening inzake Concurrentie, die vanaf 1 september 2017 van kracht is. De FTAC controleert of het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en de meldingsplicht bij concentraties worden nageleefd.

Om deze taak te vervullen heeft de FTAC de bevoegdheid om onderzoek te verrichten en om overtredingen te sanctioneren. Maar de FTAC heeft ook de taak om voorlichting en advies te geven aan bedrijven, om preventief te zorgen dat de (nieuwe) concurrentieregels nageleefd worden.

Sinds de inwerkingtreding van de Landsverordening in 2017 heeft de FTAC veel tijd besteed aan het geven van voorlichting aan bedrijven, adviseurs en brancheverenigingen. Dit door middel van presentaties op maat aan groepen en/of individuele ondernemingen, Webinars, het beschikbaar stellen van voorlichtingsbrochures in alle drie de officiële talen en via onze website en aanwezigheid op sociale media platforms.