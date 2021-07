Medewerker bouwbedrijf schrikt zich rot: eerst positief, o nee, toch niet

160 Gedeeld

Kees Donkers van een Curaçaos’ bouwbedrijf schrok zich gisteren rot. Hij had een snotterige neus en was op advies van zijn huisarts naar LABdeMED gegaan om zich te laten testen. Positief luidde de uitslag via email, om vier uur in de middag. Negatief werd het, twee uur later. Foutje van het Lab, sorry.

“Ik dacht toen, die neus en het hoesten, als dat Corona is dan valt het allemaal wel mee. Maar ik las de corrigerende mail pas de volgende ochtend. Ik had gelukkig alleen mijn baas gebeld dat ik niet zou komen.”

Kees belde meteen terug en kreeg te horen dat er een computerstoring was geweest. “Ik heb zitten piekeren hoe ik nou corona had opgelopen. Ik werk buiten in de Breedestraat en sta daar met niemand vijftien minuten lang face to face te praten. Bovendien, ik ben volledig gevaccineerd.”

LABdeMED

Rudy LeBlanc zegt net zo geschrokken te zijn. Hij is directeur van LABdeMED en trommelde iedereen op toen bleek dat er brieven met verkeerde testresultaten de deur uit waren gestuurd.

“Dit is de eerste keer dat er iets mis gaat op dit vlak. Ik schrok geweldig. In ons systeem stond het goed, maar bij het uitlezen van de tabel in onze rapportage software ging het mis.”

De fout wordt snel ontdekt, maar toen waren de mailtjes al verstuurd. Hoeveel? “Dat heb ik niet zo gauw bij de hand, maar niet meer dan vijftig, dat zeker niet. LAbdeMED heeft een vierogen-controlesysteem om fouten op te sporen.”

Pijnlijk

Zo’n fout ervaart LeBlanc als pijnlijk. “Zeker in deze tijd van verhoogde positieve testresultaten op het eiland. Dat brengt beroering met zich mee. Onze ICT-er heeft de fout opgespoord en gecorrigeerd. Gaat niet meer gebeuren, dat beloof ik u.

En Kees? Die is weer aan het werk in de Breedestraat. Met een snotterige neus, want die is-ie nog niet kwijt.

* Kees is een gefingeerde naam. Hij wil niet met zijn echte naam online komen.