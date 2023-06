Medewerkers van CRU opnieuw in training om olievervuiling op zee te bestrijden

WILLEMSTAD – 38 werknemers van Curacao Refinery Utilities, CRU, hebben een cursus voltooid voor de bestrijding van olielekkages op zee. Deze training was noodzakelijk vanwege de aanschaf van nieuwe en geavanceerdere apparatuur door de CRU om olielekkages op zee bij Bullenbaai aan te pakken.

De cursus bestond uit twee weken van theoretische voorbereiding en een week van praktijkervaring. Zowel de geavanceerde apparatuur als het voldoende voorbereide personeel maken het nu mogelijk voor Bullenbaai om calamiteiten tot op Tier 1-niveau aan te pakken.

Tier 1-niveau verwijst naar kleine incidenten waarbij de olielekkage ter plaatse kan worden beheerd met behulp van de middelen van de faciliteit zelf. Dit betekent dat het bedrijf of de organisatie de capaciteit heeft om zelf een olielekkage aan te pakken zonder externe hulp.

Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, lekkages die optreden binnen de grenzen van de faciliteit, zoals een raffinaderij of boorplatform, en in dit geval bij de olieoverslagterminal van Bullenbaai.

In voorbereiding hierop is de CRU ook van plan om op eilandniveau een simulatie van een olielekkage op zee te leiden. Via deze simulatie kunnen alle betrokken partijen, die nodig zouden zijn in het geval van een werkelijke lekkage, de kans krijgen om met elkaar te coördineren en beter voorbereid te zijn mocht er een dergelijk incident plaatsvinden.