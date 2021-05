Medewerkster Rechtbank veroordeeld voor stelen griffiegelden

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – De rechtbank heeft een 53-jarige eigen medewerker van het Gerechtshof veroordeeld voor verduistering. Ze kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen.

In een periode van twee jaar had ze bijna 70.000 gulden aan griffiegelden gestolen. Door persoonlijke schulden zou ze geen geld over hebben gehad om van te leven. Tijdens de zitting beloofde ze het geld terug te betalen.