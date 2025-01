Verkiezingen 2025 Media Pressure Cooker en lijsttrekkersdebat in aanloop naar verkiezingen Redactie 20-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Van 31 januari tot en met 2 februari vindt op Curaçao de Media Pressure Cooker Marathon plaats, een uniek evenement dat journalisten samenbrengt om binnen 48 uur het eerste lijsttrekkersdebat te organiseren in aanloop naar de verkiezingen van 21 maart.

Het initiatief wordt geleid door RE-Quest, in opdracht van Fundashon Kòrsou Transparente en met steun van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW).

De Media Pressure Cooker biedt ruimte aan twintig journalisten uit verschillende mediavormen, waaronder online, print, radio en televisie. Daarnaast zijn er drie plekken gereserveerd voor jong talent met journalistieke ambities. Studenten en examenleerlingen kunnen deelnemen door een motivatiebrief in te sturen.

Integriteit

Het lijsttrekkersdebat richt zich op integriteit en corruptiebestrijding, maar ook thema’s als armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg komen aan bod. Journalisten krijgen intensieve workshops en trainingen van gerenommeerde coaches.

Allereerst Stanley Bodok, die een workshop over transparantie in partijfinanciering geeft en de checks and balances binnen de rechtsstaat behandelt. Jeroen Pauw gaat een training geven in interviewtechnieken en debatleiding, met nadruk op het verkrijgen van authentieke reacties van politieke leiders. Glenn Thodé, tenslotte leidt een sessie over journalistieke dilemma’s, zoals onafhankelijkheid en de invloed van politieke druk.

Capaciteitsversterking

Het evenement is een initiatief van Fundashon Kòrsou Transparente, die zich inzet voor het vergroten van bewustzijn rond corruptie en niet-integer gedrag. Het project ondersteunt de media bij het versterken van hun rol als waakhond van de democratie door politieke partijen kritisch te bevragen en transparantie te bevorderen.

De marathon sluit af met een live-uitzending waarin partijleiders worden geïnterviewd over de belangrijkste verkiezingsthema’s. Dit biedt een unieke kans voor burgers om politieke partijen verantwoordelijk te houden en integriteit te stimuleren tijdens de verkiezingscampagne.

Aanmelding

Journalisten en jong talent kunnen zich aanmelden via RE-Quest. Deelname is gratis en vindt plaats bij The Triangle Curaçao in Otrobanda. De voertaal is Papiamentu, aangevuld met Nederlands en Engels.