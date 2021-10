Medici Curaçao distantiëren zich van minister van Volksgezondheid

2 Gedeeld

Dorothy Pietersz-Janga

Huisartsen en specialisten op Curaçao distantiëren zich van uitspraken van minister van Volksgezondheid Dorothy Pietersz-Janga. In een Tv-interview afgelopen donderdag zei zij geen bezwaar te zien in het gebruik van lvermectine en vitamines voor de preventie en behandeling van Covid19.

Deze uitspraken zijn volgens de beroepsgroep niet wetenschappelijk onderbouwd, scheppen verwarring en ondermijnen de aanpak van de coronapandemie op Curaçao. “Uw uitspraken overschrijden een medisch ethische grens en ondermijnt het vertrouwen In de medische sector”, aldus de artsen.

Gezaghebbende instanties zoals de CDC, FDA en EMA hebben met klem het

gebruik van Ivermectine voor preventie en behandeling van corona afgeraden.

Eén mond

Het is niet voor het eerst dat minister Pietersz-Janga publiek andere standpunten verkondigd dan het officiële regeringsbeleid. Premier Pisas heeft niet toen ingegrepen. , terwijl zijn regering met een mond zou moeten spreken.

In het gesprek op televisie verklaard de minister dat sommige landen dit middel met succes gebruiken. Maar dat is volgens de artsen pertinent onjuist. “Het tegenovergestelde is eerder waar”, staat er in een brief van de doctoren aan Pietersz-Janga.

Brazilië

“Als voorbeeld kan het catastrofale beloop van de COVID-19 pandemie In Brazilië genoemd worden. Daar werd een Covid-kit met onder andere lvermectine, Hydroxychloroquine, Azythromycine en corticosteroiden uitgeschreven met daarna het hoogst aantal Covid19 doden per capita en onnodig levensverlies door uitblijven van effectieve maatregelen en vaccinaties”, aldus de brief.

De artsen stellen dat het propageren van het gebruik van niet effectieve middelen zeer ernstig is, zeker als dat gedaan wordt door de verantwoordelijke minister.

“Het draagt niet alleen direct bij aan het afzien van vaccineren, maar geeft een volledig onterecht gevoel van veiligheid bij mensen die deze middelen door uw uitspraken tot zich zullen nemen.”

Volgens de beroepssector leiden uitspraken zoals de minister die doet tot het minder houden aan publieke gezondheidsmaatregelen. “Het gevolg hiervan is meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer dan nodige morbiditeit en mortaliteit.”

De artsen zeggen dat de uitspraken van de minister in schril contrast staan met het beleid van haar eigen regering. “Een beleid dat door het crisisteam en zorgprofessionals wordt gedragen.:

De medische beroepsgroepen eisen nu dat de minister terstond en publiekelijk haar stellingname intrekt en zich in het vervolg te laten leiden door deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd bewijs als zij publiekelijke uitspraken doet.

De brief van de medici is ondertekent door de Huisartsenvereniging, de Vereniging Medische Professionals in Loondienst.