Medicijnen op Curaçao niet persé duurder

Willemstad – Medicijnen zijn niet duurder op Curaçao dan elders. Dat zegt de Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten.

Jaarlijks betaalt de SVB per verzekerde ruim 700 gulden aan medicijnen. In Nederland is dat 600 gulden. Het verschil zit ‘m in kosten van import.

De importeurs komen met dit bericht omdat de overheid 30 procent wil bezuinigen op de vergoedingen. Dat kan volgens de sector niet.

