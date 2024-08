Gezondheidszorg Medisch specialisten CMC: Onze zorg loopt achter Redactie 21-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Medisch specialisten van het CMC slaan alarm over de zorgsituatie op Curaçao. In een interview met Extra legt dr. Sepp Theunissen, anesthesist en lid van het Medisch Staf Bestuur van het Curaçao Medical Center uit waarom het stafbestuur vorige week een open brief schreef aan het Curaçaose publiek.

Theunissen, die al meer dan 30 jaar als arts op het eiland werkt, geeft aan dat hij in zijn carrière veel heeft meegemaakt, maar de huidige situatie in de medische sector ongekend ernstig vindt.

“Onze zorg is achteruitgegaan en zal nog verder verslechteren als we op dezelfde voet doorgaan,” waarschuwt hij.

Curaçao heeft altijd moeite gehad om specialisten aan te trekken, maar volgens Theunissen is de situatie nu bijzonder zorgwekkend. Een belangrijke bron van spanning is de voorgenomen invoering van de Landsverordening Normering Topinkomens (LNT) voor medisch specialisten in dienst van het CMC eind 2024.

De specialisten vrezen dat dit het nog moeilijker zal maken om gekwalificeerde specialisten en basisartsen naar Curaçao te halen. Als gevolg hiervan kan de wachttijd voor operaties en eerste consulten onacceptabel hoog worden, wat de toekomst van de ziekenhuiszorg op het eiland ernstig in gevaar brengt.

Tot op heden hebben de specialisten geen officiële reactie ontvangen van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania op hun brief, die ook naar de regering is gestuurd.

Vito Koeijers, een bekende plastisch chirurg op het eiland, deelt Theunissens zorgen. In hetzelfde interview in de Èxtra drukt Koeijers zijn teleurstelling uit over de situatie. Hij roept de regering en het ziekenhuis op om om de tafel te gaan zitten. “In plaats van te ruziën en elkaar de schuld te geven, moeten we samenwerken om een oplossing te vinden,” benadrukt Koeijers.

Hij wijst erop dat de huidige situatie het resultaat is van jarenlange nalatigheid door opeenvolgende regeringen, wat heeft geleid tot een zorgcrisis op Curaçao.

Koeijers geeft aan dat het aantal mensen met chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en obesitas op het eiland alarmerend is. Hij nodigt minister Silvania uit om het ziekenhuis te bezoeken en met de specialisten in gesprek te gaan.

“Laat het geruzie achterwege. Laten we serieus praten over een degelijk beleid om onze bevolking te helpen. Als we dit niet doen, zullen de problemen alleen maar toenemen,” waarschuwt hij.

