Medische Professionals in Curaçao eisen excuses van minister voor opruiende Facebook posts

WILLEMSTAD – Het Bestuur van de Landelijke Vereniging Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (LVMPiDC) heeft een open brief gestuurd aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania. In de brief uitte zij hun verontwaardiging over recente Facebook-posts van de minister, die ze beschrijven als ‘onnodig provocerend’, ‘privacy schendend’, ‘uitermate suggestief’ en ‘duidelijk opruiend van aard’.

De minister wordt beschuldigd van het verspreiden van onwaarheden en het bewust zaaien van verdeeldheid tegen medische specialisten in dienst van het Curaçao Medical Center. Zijn acties, zo beweert de vereniging, zijn ‘niet alleen onprofessioneel, maar ook respectloos en schadelijk’. Volgens de LVMPiDC is het gedrag van de minister vergelijkbaar met dat van een puber en niet zoals verwacht mag worden van een minister in het Koninkrijk der Nederlanden.

De onthullingen van de minister betreffende salarisgegevens, die normaal gesproken vertrouwelijk en privé zijn, hebben volgens de vereniging niet alleen het vertrouwen en de ethiek binnen de medische sector ondermijnd, maar kunnen ook ernstige gevolgen hebben voor de betrokken specialisten. Deze onthulling wordt gezien als een grove schending van hun privacy en zou naar verwachting gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid binnen de medische gemeenschap veroorzaken.

Heroverwegen

Het Bestuur van de LVMPiDC roept de minister op om zijn acties te heroverwegen en excuses aan te bieden aan de medische specialisten wiens privacy is geschonden en over wie onwaarheden in de media zijn verspreid. Verder vraagt de vereniging om interventie van de Raad van Ministers om ervoor te zorgen dat dergelijke inbreuken op de privacy en respectloosheid niet meer plaatsvinden in de toekomst.

Het is volgens het bestuur van cruciaal belang dat ‘haar medische professionals worden ondersteund en erkend voor hun waardevolle bijdragen aan de samenleving, in plaats van het aanwakkeren van vijandigheid tegen deze specialisten.’