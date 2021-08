216 Gedeeld

WILLEMSTAD – Voor het eerst in lange tijd zijn er meer dan 100 personen positief getest op een dag. Ook zijn er zeven personen op een dag opgenomen in het ziekenhuis.

Er zijn vandaag 123 personen positief getest. Hiervan zijn 8 besmettingen geïmporteerd. In totaal werden er 2443 testen afgenomen. Een testratio van 5 procent. Het aantal ziekenhuisopnames is opgelopen naar 34, 14 personen daarvan liggen op de intensive care. Er zijn 64 personen genezen. Het totaal aantal actieve cases is nu 633.

De Intensive Care ligt vol. De recovery room wordt daarom (wederom) ingericht als IC. Dat laat het ziekenhuis weten in een persbericht. In aanvulling op de cijfers die door de regering zijn vrijgegeven laten ze weten dat er nog twee coronapatienten zijn opgenomen op de IC. Er liggen momenteel dus 16 personen op de afdeling intensieve zorg.

In totaal beschikt het Curaçao Medical Center over 16 IC-bedden en 10 bedden op de hartafdeling. Door de toename van IC-patiënten in de afgelopen dagen moesten alle IC-patiënten die geen hartpatiënt waren, worden overgebracht naar de hartafdeling, inclusief de afdelingen Coronary Care en Emergency Heart Care. Deze afdelingen zijn nu ook vol.

Bovendien moest het IC-team op deze afdelingen worden opgesplitst, terwijl andere verpleegkundigen en specialisten uit het hele ziekenhuis moesten worden aangeworven om het gespecialiseerde IC-team bij te staan.

Vergeleken met het hoogtepunt van de pandemie in april, toen Nederland 137 specialisten en verpleegkundigen had ingezet, heeft het CMC er nu nog 10 waarvan de contracten deze maand aflopen. Bovendien constateert het CMC een toename van het aantal ziektedagen van werknemers, met name onder operatiekamer- en intensive care-personeel, wat duidt op een hoge werkdruk. Tijdens de persconferentie gisteren beloofde premier Gilmar ´Pik` Pisas dat het ziekenhuis zich geen zorgen hoefde te maken over het personeel.