Meer dan 300 controles en 60 boetes in actie tegen fraude op het water en stroomnet 

WILLEMSTAD – In een recente actie tegen onregelmatigheden in het distributienetwerk van Aqualectra zijn meer dan driehonderd controles uitgevoerd bij bedrijven, winkels en woningen. Dit heeft geresulteerd in het uitdelen van zestig boetes, waarvan zes aan commerciële bedrijven en 54 aan woningen.

De boetes werden opgelegd wegens illegaal gebruik van water en elektriciteit, evenals andere onregelmatigheden in het netwerk.

Boetes voor geconstateerde onregelmatigheden kunnen volgens het water- en stroombedrijf oplopen tot 20.000 gulden. De zwaarste boetes tijdens deze actie, elk 15.000 gulden, werden opgelegd aan een bedrijf op de Rooseveltweg en een ander aan de Santa Rosaweg.

Onregelmatigheden, zoals het manipuleren van installaties of illegaal aanpassen van het water- en elektriciteitsnet, leiden tot aanzienlijke inkomstenverliezen voor Aqualectra en brengen extra kosten met zich mee voor de gemeenschap.

Het team dat deze acties uitvoert, bestaat uit medewerkers van Aqualectra, de politie en het openbaar ministerie. Zij richten zich op het detecteren en stoppen van deze praktijken.

Bij het vaststellen van illegale situaties kunnen bewoners of bedrijfseigenaren niet alleen rekenen op hoge boetes, maar ook op de kosten voor het herstellen van de installaties, mogelijke juridische vervolging en publicatie van hun overtredingen in de media.

Naast de boete moeten de overtreders ook betalen voor het niet-geregistreerde gebruik van elektriciteit en/of water gedurende de periode van de onregelmatigheden, plus eventuele oude schulden.