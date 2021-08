Meer dan 6000 personen hebben aangegeven hun baan te hebben verloren

452 Gedeeld

WILLEMSTAD – In totaal hebben 6.202 personen op Curaçao officieel aangegeven na 15 maart 2020 hun baan te hebben verloren, schrijft het Antilliaans Dagblad. Dat is de datum dat de eerste Covid-19-lockdownmaatregelen in werking traden.

Er zijn 430 personen die ‘arbeidssteun’ ontvingen en hebben gemeld dat ze in de voorbije maanden weer werk hebben gevonden. Over de aantallen werknemers die via hun werkgevers profiteren van de NOW-loonsubsidieregeling, kan SOAW geen uitspraken doen.

Lees ook: