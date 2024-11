Toerisme Meer Nederlandse gezinnen met kinderen vieren vakantie op Curaçao Dick Drayer 15-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Meer Nederlandse gezinnen met kinderen vieren vakantie op Curaçao. Dat blijkt uit de oktober-cijfers van het Curaçaose toerismebureau CTB. In oktober kwamen ruim 53.000 verblijfstoeristen naar Curaçao, een stijging van elf procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Dit betekent een toename van bijna 5.500 extra bezoekers. Volgens de Curaçaose Tourist Board CTB is dat grotendeels te danken aan de herfstvakantie in Nederland.

In oktober blijken de vrijdag en zaterdag de drukste dagen te zijn voor aankomsten per vliegtuig. De drie grootste herkomstmarkten voor deze maand zijn Nederland, de Verenigde Staten en Colombia.

Uit Nederland komen ruim 20.000 bezoekers, een stijging van zestien procent vergeleken met de ruim zeventien duizend in oktober vorig jaar. Van deze Nederlandse toeristen verblijft 55 procent in andere accommodaties dan resorts, terwijl 45 procent kiest voor een verblijf in een resort. Hun gemiddelde verblijfsduur is bijna elf nachten.

Ook uit de Verenigde Staten groeit de instroom aanzienlijk, met een toename van twintig procent naar bijna 13.000 bezoekers. Het merendeel, 74 procent, verblijft in resorts, terwijl 26 procent kiest voor andere accommodaties. De meeste Amerikaanse toeristen komen uit New York, Florida, New Jersey, Texas en Georgia en blijven gemiddeld bijna zes nachten.

Vanuit Colombia registreert Curaçao bijna vierduizend toeristen, een groei van elf procent vergeleken met oktober 2023. Meer dan de helft, 52 procent, verblijft in een resort, met een gemiddelde verblijfsduur van bijna zes nachten.

Over heel 2024 tot en met oktober kwamen er ruim 550.000 verblijfstoeristen naar Curaçao, bijna 25.000 dagbezoekers en ruim 600.000 cruisegasten. Dit brengt het totale aantal bezoekers op ruim 1,2 miljoen, een toename van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

