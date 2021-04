Meer priklocaties voor vaccinatie op Curaçao

WILLEMSTAD – Er komen twee nieuwe priklocaties bij op Curaçao. Zoals eerder aangekondigd gaat er vanaf maandag 12 april ook worden gevaccineerd in het SDK-stadion. Ook de Marine Kazerne wordt ingezet. In het stadion kunnen 1500 mensen per dag worden geprikt, bij de Kazerne 1000. Ook op Bandabou en Bandariba worden twee locaties geopend. Welke dat zijn wordt binnenkort aangekondigd.

Heb je al een afspraak gemaakt en wil je deze verschuiven of wil je een andere locatie dan moet je eerst je oude afspraak laten vervallen via bakuna.cw of door te bellen via 9345. Daarna kun je een nieuwe afspraak maken.

Er komt meer plek vrij omdat er meer priklocaties worden geopend. Vanaf middernacht worden de nieuwe locaties en tijdslots beschikbaar.

