Meer ruimte voor leningen door nieuwe maatregelen Centrale Bank Dick Drayer 01-12-2024

WILLEMSTAD – Goed nieuws voor consumenten en bedrijven: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft maatregelen genomen die ervoor zorgen dat banken meer geld beschikbaar hebben om uit te lenen. Vanaf 16 december hoeven banken minder geld vast te zetten bij de Centrale Bank, de zogenaamde verplichte reserve.

Hierdoor komt er meer ruimte voor bijvoorbeeld leningen en investeringen. Ook wordt de rente die banken betalen om geld te lenen bij de Centrale Bank verlaagd, wat op termijn gunstig kan zijn voor de rente die consumenten betalen op bijvoorbeeld een hypotheek of lening.

Waarom deze verandering?

De Centrale Bank legt uit dat deze stap mogelijk is omdat de economie in Curaçao en Sint Maarten sterk is hersteld na de coronaperiode. Met name de toeristische sector levert meer geld op, en de reserves van de landen – een soort spaarpot om financiële tegenvallers op te vangen – zijn gezond.

“De aanpassingen helpen om de economie verder te ondersteunen en financiële stabiliteit te waarborgen,” aldus José Jardim, economisch directeur van de CBCS.

Wat houdt dit in?

Banken hoeven minder geld vast te houden bij de CBCS, waardoor ze meer geld beschikbaar hebben voor uitgaven en investeringen.

De kosten voor banken om geld te lenen bij de CBCS gaan omlaag, van 5,25% naar 4,75%. Dit kan leiden tot lagere rentes voor consumenten en bedrijven.

De economie van Curaçao en Sint Maarten laat een solide herstel zien, vooral dankzij het toerisme. Reserves zijn de afgelopen maanden gegroeid, en de landen kunnen nu 4,6 maanden aan import betalen – ruim boven de norm van drie maanden.

