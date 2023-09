Meer straatverlichting in de Curaçaose wijken

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid en Aqualectra hebben de handen ineengeslagen om meer straatverlichting in de wijken te brengen. Straatverlichting speelt een cruciale rol bij het vergroten van de veiligheid tijdens de avonduren.

Een van de maatregelen is de overdracht van straatverlichting, die momenteel in handen is van de overheid, naar Aqualectra. Die op zijn beurt gaat voldoende voorraad aanhouden, zodat in het komende jaar meer wijken van verlichting kunnen worden voorzien. Ook is er een onderhoudsverplichting.

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning VVRP stelt een gedetailleerd plan op om te bepalen welke wijken en gebieden prioriteit krijgen, en dit alles in een zorgvuldig bepaalde volgorde.

Aqualectra stelt een conceptdocument op voor de overdracht en een onderhoudsovereenkomst voor straatverlichting. De energiedistributeur is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de installatiewerkzaamheden, zodra het plan is goedgekeurd.