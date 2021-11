Meer subsidie opvang slachtoffers geweld

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Opvang en onderdak voor slachtoffers van relationeel geweld moet meer subsidie gaan krijgen. Dat meldt de Amigoe.

Het ministerie van SOAW zal hier extra fondsen voor beschikbaar stellen in 2022. Er is op dit moment een groot tekort aan veilige opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel en relationeel geweld. In 2021 werd er 1,4 miljoen gulden begroot, volgend jaar gaat dit 1,8 miljoen worden.

