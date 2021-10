Meer dan tien auto’s betrokken bij botsing op de Julianabrug

6 Gedeeld

Foto’s Èxtra

WILLEMSTAD – Vannacht zijn dertien auto’s betrokken geraakt bij een ongeluk op de Julianabrug. Een onbekend aantal mensen raakten gewond. Het ongeluk vond plaats tijdens de avondklok.

Dat gebeurde op de binnenring tussen Punda in de richting van Otrobanda. Eén automobilist wilde de voorliggende auto’s ontwijken en reed met hoge snelheid tegen een lasapparaat van wegwerker MNO, die daar staat vanwege wegwerkzaamheden. Zijn of haar auto raakte het zwaarst beschadigd. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Hoe het met hem of haar is, is niet bekend.

Wegwerker MNO is bezig met onderhoud aan de brug en moest op last van verkeersminister Charles Cooper de wegafzettingen weghalen, omdat auto’s massaal hun spiegels er afreden. Dat is gebeurd onder verwijzing van het mogelijke gevaar dat daardoor kan ontstaan.

– later meer –