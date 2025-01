Gezondheidszorg Meer vuurwerkslachtoffers dan andere jaren Maarten Schakel 02-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het CMC kreeg deze feestdagen bezoek van meer mensen met vuurwerkverwondingen dan andere jaren. Twaalf mensen in totaal kwamen op de Spoedeisende Hulp (SEH), waarvan er drie moesten worden opgenomen.

Een verklaring voor het hogere aantal dan andere jaren, heeft het ziekenhuis niet. Van de twaalf hadden er zes verwondingen aan hun hand en vier aan hun gezicht. Sommigen hadden letsel aan meerdere lichaamsdelen.

Het jongste vuurwerkslachtoffer is 11 jaar. Hij is opgenomen. Nog jonger is een kind dat is opgenomen met een brandwond door hitte: 1 jaar en 2 maanden. Het aantal vuurwerkslachtoffers is bijgehouden in de periode van 24 december tot 1 januari.

328