Meer zedenzaken bij Stichting Slachtofferhulp aangemeld

WILLEMSTAD – Het aantal slachtoffers van zedenzaken dat bij Stichting Slachtofferhulp wordt gemeld is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat werd duidelijk tijdens een presentatie in het Curaçaose parlement.

Vorig jaar werden 8 zaken bij de organisaties gemeld. Tussen januari en augustus dit jaar zijn nu al 17 gevallen bekend. Verder werd er besproken dat het niet alleen om vrouwen gaat. Er bestaan shelters voor vrouwen die slachtoffer worden maar geen shelters voor mannen die ook slachtoffer worden.

