Nieuws uit Nederland Meerjarig onderzoek naar slavernijverleden krijgt miljoeneninvestering Dick Drayer 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeren gezamenlijk drie miljoen euro in een meerjarig onderzoeksprogramma naar het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Dit programma, onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda, heeft als doel nieuwe inzichten te ontwikkelen en kennisdeling te bevorderen.

De voorbereidingen voor het programma bevinden zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2025 een vooraankondiging gedaan waarin de kernpunten, werkwijze en deadlines worden toegelicht. Daarna volgt een oproep voor kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het programma moet verschillende disciplines en onderzoeksmethoden combineren, zodat het aansluit op de behoeften van maatschappelijke organisaties en academische instellingen.

Daarnaast zet het ministerie van OCW in op internationale samenwerking. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) coördineert een internationaal onderzoeksprogramma met wetenschappers uit landen die een koloniale geschiedenis met Nederland delen. Onderzoekers uit Suriname, Zuid-Afrika en Indonesië krijgen de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de lokale samenleving. Voor dit programma is 924.000 euro beschikbaar tot en met 2027.

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar het slavernijverleden. Sinds oktober 2024 werken hogeronderwijsinstellingen uit de regio samen in een gedeelde Leerstoel Slavernijverleden. Daarnaast wordt in overleg met de eilanden een onderzoeksprogramma opgezet dat in 2025 van start moet gaan. OCW heeft hiervoor 455.000 euro gereserveerd.

28