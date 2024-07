Politiek Meeste politieke partijen geven geen inzage in hun partijfinanciering Dick Drayer 15-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Slechts twee partijen hebben de Electorale Raad inzage gegeven in hun inkomsten en uitgaven over 2023. Dat meldt de Electorale Raad in haar jaarverslag. Het gaat om de partijen MAN en PAR. De overige partijen, inclusief regeringspartijen MFK en PNP, laten het massaal afweten.

In het kader van de Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen artikel 3 en 4 dient een politieke groepering jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag en financieel verslag in te dienen.

In het jaarverslag dient tenminste zijn opgenomen de samenstelling van het bestuur gedurende dat jaar, het aantal contribuerende personen, de hoogte van de contributie en de door de groepering verrichte activiteiten.

In de Memorie van Toelichting (MvT) op de partijfinancieringswet is opgenomen dat een politieke groepering met haar financieel verslag verantwoording aflegt voor de verwerving van haar inkomsten en de besteding hiervan.

Consequenties

Het niet indienen van een jaarverslag en jaarrekening door politieke partijen bij de Electorale Raad, zoals verplicht is volgens de Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen, heeft serieuze implicaties voor de transparantie en integriteit van het politieke proces.

Dit nalaten kan wijzen op een gebrek aan verantwoording en transparantie over de financiële bronnen en bestedingen van de partij. Hierdoor wordt het moeilijker voor kiezers en toezichthoudende instanties om te controleren of er sprake is van mogelijke corruptie of belangenverstrengeling.

Bovendien ondermijnt het de geloofwaardigheid van de politieke partij en kan het leiden tot een verlies van vertrouwen onder de kiezers, wat essentieel is voor een gezond functionerende democratie.

Woordvoerder Sherryl Losiabaar laat weten dat de Electorale Raad de partijen opnieuw gaat aanschrijven om alsnog aan de verplichte inzage te voldoen. Mogelijkheden om een partij te sanctioneren, wanneer het niet voldoet aan de Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen zijn er niet.

Fundashon Kòrsou Transparente

Eerder constateerde Fundashon Kòrsou Transparente al dat er ondanks de inwerkingtreding van de Landsverordening in 2010, er een aanzienlijk gebrek aan transparantie blijft in de financiering van politieke partijen op Curaçao. Die was bedoeld om de integriteit van politieke partijen te bevorderen door hen te verplichten jaarlijks financiële verslagen en jaarverslagen in te dienen bij de Electorale Raad.

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de organisatie is het ontbreken van een verplichting tot openbaarmaking van financiële gegevens. Ondanks dat politieke groeperingen verplicht zijn om financiële verslagen in te dienen, zijn zowel de Electorale Raad als de Stichting Overheidsaccountantsbureau gehouden aan een geheimhoudingsplicht, waardoor publieke controle op politieke financiële steun onmogelijk wordt gemaakt.

