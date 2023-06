Meindert Fennema prikkelde ook Curaçao

WILLEMSTAD – In zijn huis in Amsterdam is maandagavond de politicoloog Meindert Fennema overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Fennema was 77 jaar oud. Oud-hoogleraar Fennema was een flamboyante figuur die vaak tegendraadse standpunten innam. Ook op Curaçao, waar hij regelmatig mijn gast was.

Een van de meest opmerkelijke gesprekken die ik met Meindert had was in 2014, over Tula, de leider van de grootste slavenopsrand in het Koninkrijk. Ik schreef daar destijds dit over:

‘Als Tula de slavenopstand van 1795 had gewonnen, was Curaçao nu een tweede Haïti.’ Politicoloog en emeritus professor Meindert Fennema prikkelt het publiek dat is afgekomen op zijn lezing in het Curaçaose Museum. Centraal staat de Haïtiaanse revolutie (1791—1804) en de rol die slavenopstandleider Toussaint Louverture daarin speelde.

Fennema is ervan overtuigd dat succesvolle revoluties zelden leiden tot de heilstaat en wijst daarvoor nadrukkelijk naar de Russische Revolutie in 1917 en de Cubaanse Revolutie van Fidel Castro in 1959. Luister hier naar de radioreportage die Dick Drayer in 2014 maakte met Fennema.

Franse revolutie

Fennema rekent in zijn lezing af met het idee dat Toussaint Louverture ideologisch gedreven was door de Franse Revolutie. Een idee dat ook sterk leeft in Curaçao wanneer Tula ter sprake komt.

Louverture was de zoon van een Afrikaanse prins en werd geboren als ancien libre (vrijgemaakte slaaf) op de plantage Bréda in Haut de Cap, in het noorden van de Franse kolonie Saint-Domingue.

Volgens Fennema sloot Louverture zich pas later aan bij de revolutie met als doel de slavernij af te schaffen. Die kans kreeg hij omdat de plantagehouders en de Mulatten te druk waren met hun eigen oorlog en te laat inzagen dat de slaven aan de winnende hand waren.

‘Eigen’ Tula

Mildred Rafaela luistert aandachtig naar Fennema. Zij is gids in het Museo Tula op de voormalige plantage Knip. Fennema praat daar met haar voordat hij ’s avonds de lezing gaat geven.

Rafaela laat in het midden of Fennema gelijk heeft. Wel is volgens haar duidelijk, dat er niet veel bekend is over Tula en dat iedereen daarom zijn ‘eigen’ Tula schept.

Lees hier het artikel van Meindert Fennema, getiteld: Toussaint Louverture: Black Jacobin or African leader?