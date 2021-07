Melitza Willems over haar eerste pleidooi: ‘Er was voor mij geen andere optie dan slagen’

Advocaten in het Koninkrijk vertellen op advocatie.nl over de allereerste keer dat ze in de rechtbank het woord mochten voeren, een moment dat zij zich vaak nog levendig kunnen herinneren. Bij de eerste zaak van Melitza Willems uit Curaçao stonden er meteen mensenlevens op het spel.

Melitza Willems

Advocaat Commercial & Litigation bij VanEps Kunneman VanDoorne op Curaçao

Beëdigingsdatum: 7 mei 2019

“Ik was net begonnen op de litigation-praktijk, toen een partner mij vroeg om aan te sluiten bij een meeting. Het ging om een gesprek met een aantal bemanningsleden van een schip dat vast lag in de wateren van Curaçao. De negen bemanningsleden uit Venezuela hadden al ruim acht maanden geen salaris ontvangen, omdat de rederij financiële problemen had.”

“Omdat de papieren van de rederij niet in orde waren, mocht het schip ook niet meer uitvaren. Geld om terug naar huis te vliegen had de bemanning niet en door de coronapandemie mochten ze het schip ook niet verlaten. Tot een paar maanden geleden kregen de mannen eten en drinken aangeleverd, maar sinds de rederij ook daar de geldkraan had dichtgedraaid, zaten ze zonder voedsel. Om niet uit te hongeren, vroegen ze omliggende schepen om eten. Een ontzettend schrijnende situatie.”

“De kapitein had uiteindelijk een hulporganisatie ingeschakeld, die de afspraak met ons kantoor had geregeld. Daarvoor mochten een paar bemanningsleden bij uitzondering even van het schip af. Hun vraag was duidelijk: kunnen jullie ons helpen om onze salarissen te krijgen, zodat we terug naar huis kunnen? Tot mijn verrassing vroeg de partner of ik de zaak op me wilde nemen. Ik schrok wel even, de belangen waren zo groot! Dit ging om echte mensenlevens. Maar ik dacht ook meteen: ik ga er alles aan doen om deze mensen te helpen. Er was voor mij geen andere optie dan slagen.”

