Mensen met een verstandelijke beperking stralen bij Café Magic op Curaçao

In het pand van thuiszorgorganisatie Carin Cares op Curaçao ruikt het tegenwoordig naar koffie. Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking serveren hier de gasten van Café Magic. Dit is hun kans op een baan in de horeca.

Door Caribisch Netwerk | Eva Breukink

Dat is op Curaçao bijzonder. Want dit is een groep mensen die meestal buiten de boot valt als het om een betaalde functie gaat. “Ons doel is dat ze zich bij Café Magic ontwikkelen tot volwaardige werknemers”, zegt initiatiefnemer Carin Bult. “Dat kán gewoon. Je moet alleen wel het geduld en de ruimte hebben om dat rustig op te bouwen.”

Stichting Café Magic ging, na twee jaar voorbereiding, in juni van start met zes vaste stagiaires en twee invallers. Fundashon Kontakto heeft de kandidaten gescreend. Kontakto is opgericht door oudervereniging Totolika en verzorgt de dagbesteding voor deze groep op Curaçao. “We willen dat de jongeren die bij ons beginnen ook echt in aanmerking komen om verder te gaan”, vertelt Bult.

Het idee is dat een stagiaire na negen maanden tot een jaar in dienst treedt bij het café-restaurant. Wie genoeg ervaring heeft als werknemer kan daarna aan de slag bij een andere horecagelegenheid op het eiland. Die doorstroming is belangrijk om zo veel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking een kans op werk te geven.

Veilige haven

Chanella la Cruz is manager van Café Magic en begeleider van de stagiaires. Ze werkte bijna zeven jaar voor Kontakto. Zij kent de jongeren op haar duimpje en weet precies wat ze moeilijk vinden of waarvan ze overstuur kunnen raken. “Ze willen allemaal graag werken. Het is belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen.”

Zij ziet hoe de stagiaires na een maand al meer contact maken met bezoekers. “Ze vertellen veel meer over zichzelf en voelen zich zelfverzekerder. Misschien is de service een beetje anders dan gebruikelijk, maar die glimlach op hun gezicht is onbetaalbaar.”

Manager La Cruz heeft elke dag hulp van een vrijwilliger. “Coachen met de handjes op de rug”, noemt initiatiefnemer Bult dat. “In de trend van: vergeet niet vanaf rechts te bedienen, misschien willen de mensen aan die tafel nog wat drinken, je hebt daar drankjes gebracht, vraag eens of ze wat willen eten.”

Baristas

De stagiaires krijgen een vergoeding. “Iets waar ze echt trots op kunnen zijn”, vindt Bult. “We verwachten ook wel wat. Ze moeten veel leren: bedienen, het aanspreken van de gasten, een kopje koffie bereiden.” De jongeren ontwikkelen zich verbazingwekkend snel. “Ze zijn super gemotiveerd.”

Absolute topper is de barista-training. Helemaal gratis aangeboden door de koffieleverancier. “Als Quincy binnenkomt, is het hier gelijk feest”, zegt Bult. Stagiair Tahusha Martis straalt helemaal als ze over de training vertelt. Het was best lastig om met het koffiezetmachine te leren werken, maar nu maakt Tahusha zonder problemen een heerlijke cappuccino.

Café Magic is begonnen met een kleine kaart met koffie, thee, frisdranken, pastechi en kroketten. Langzaam maar zeker wordt het menu uitgebreid met steeds weer een nieuw item in de sfeer van ontbijt en lunch, zoals een tosti, wrap of belegd broodje. Dan is het goed als er ook een kok in de keuken staat. De stichting denkt aan iemand die gepensioneerd is en het leuk vindt om deze jongeren te begeleiden.

Bult zegt dat haar initiatief direct veel bijval kreeg van particulieren en organisaties, onder wie Rotary Club Curaçao en de Samenwerkende Fondsen. “Iets als dit is er niet en men ziet het belang ervan in. Er zijn weinig mogelijkheden voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Deze mensen verdienen een kans.”