Mensenrechtendag: Gelijkheid en inclusiviteit voor allen op Curaçao

WILLEMSTAD – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) herdenkt vandaag, 10 december, de datum waarop de Verenigde Naties jaarlijks de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 uitspraken. Die is beschikbaar in meer dan 500 talen en hierdoor het meest vertaalde document ter wereld. Deze iconische en baanbrekende VN-Verklaring is de inspiratiebron, waaraan vele mensenrechtenverdragen zijn ontsproten.

Op 10 december staan regeringen, internationale organisaties, NGO’s en burgers stil bij het belang van de bevordering en bescherming van de mensenrechten.

Deze week viert Human Rights Defense Curaçao (HRDC) ook haar 3-jarig bestaan. In de afgelopen drie jaar heeft HRDC als mensenrechtenorganisatie naar eigen zeggen een herkenbare en slagvaardige plaats in de Curaçaose samenleving weten te vinden. Zowel lokaal als in het Koninkrijk en internationaal is er meer aandacht en respect voor de verdediging en respect van de mensenrechten van allen, die hier samenleven.

Het thema van de Mensenrechtendag 2022 is: Dignity, Freedom, and Justice for All.

Dat is volgens HRDC, waar zij en haar samenwerkingspartners UNHCR, VWN, PADF en SF voor staan en naar streven: Gelijkheid in waardigheid en rechten voor iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid.

Dit omvat het aanpakken en vinden van oplossingen voor diepgewortelde vormen van non-tolerantie, discriminatie en uitsluiting, tegen vluchtelingen, crisismigranten of ongedocumenteerden. Ook tegen gehandicapten, voor wie nog steeds geen aansluiting bij het Gehandicaptenverdrag is gerealiseerd.

Voor de verdediging van de mensenrechten moeten de organisatie steeds vaker naar de rechtbank. Dit om via het gerecht onmenselijke situaties en onterechte gevangenschap, zelfs van minderjarigen, tegen te gaan.

Daarnaast wordt steeds vaker een beroep op HRDC om te voorkomen dat de geboorte kinderen niet wordt aangegeven en statenloos blijven. Een gedeelde zorg met mensen uit het onderwijs is dat kinderen van migrantenouders – ook al hebben die een permanente verblijfsvergunning hebben – niet verzekerd zijn.

Waar HRDC op de Dag van de Mensenrechten ook opnieuw aandacht om vraagt is dat er op Curacao nog steeds duizenden arbeiders zijn zonder legale verblijfs- en werkvergunning.

Om tot een verantwoorde integratie van migranten op de arbeidsmarkt te komen organiseerde HRDC eind augustus met stakeholders van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden een Ronde Tafelconferentie over dit onderwerp. Het is goed dat nu ook via rechtbank van de Minister van Justitie wordt verlangd aanvullend beleid te formuleren voor integratie van migranten in onze samenleving.

Ook aan het drieluik Democratie, Rechtsstaat en Mensenrechten wordt door HRDC in toenemende mate aandacht besteed, in het belang van de hele Curaçaose samenleving.

Om een groter draagvlak te creëren voor mensenrechten en voor meer mondigheid, startte HRDC dit jaar met mensenrechten educatie, op buurtniveau, voor leerkrachten en overheidsfunctionarissen. Want het gaat er de organisatie dat alle inwoners van Curaçao bewust zijn van mensenrechten, zoals de politieke- en burgerrechten, de sociale, economische en culturele rechten.