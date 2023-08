MEO’s database van standplaatsvergunningen vervuild, nieuwe inventarisatie 

WILLEMSTAD – Het huidige standplaatsinformatiesysteem van het ministerie van Economische Ontwikkeling is zo vervuild dat het ministerie heeft besloten een inventarisatie op straat uit te gaan voeren.

Dat gaat deze week al van start. De inventarisatie omvat alle standplaatsen in het stadscentrum en daarbuiten, en ook standplaatsen die overdag en ’s nachts operationeel zijn.

Onder een standplaats valt onder andere een plaats met een vergunning voor een brood- of smoothietruck, maar ook bijvoorbeeld een tafel of stand in openbare ruimtes voor de verkoop van vis en fruit.

Bezoek

Het economisch inspectieteam zal de komende periode deze inventarisatie uitvoeren door elke standplaats persoonlijk te bezoeken. De economische inspecteurs identificeren zich bij aankomst en zullen de eigenaar verschillende vragen stellen over de standplaats.

Als de eigenaar om een of andere geldige reden niet aanwezig kan zijn tijdens de inventarisatie, moet er een verantwoordelijke persoon van de onderneming aanwezig zijn die over de nodige informatie beschikt voor de inspecteurs.

Elke eigenaar van een standplaats moet ervoor zorgen dat alle documenten van de standplaats en van de eigenaar zelf in orde zijn en deze tijdens de inventarisatie bij zich hebben, zodat het proces vlot kan verlopen.

In 2018 voerde de MEO al eens een inventarisatie van standplaatsen uit. Maar tijdens en na covid zijn er zoveel mutaties geweest en die zijn niet goed bijgehouden.