MEP en RAIZ willen met elkaar regeren op Aruba

ORANJESTAD – Op Aruba hebben RAIZ en MEP gisteren een intentieverklaring getekend om een regering te vormen. De parlementsverkiezingen van 25 juni werden gewonnen door de MEP van minister-president Evelyn Wever-Croes. Zij kreeg negen zetels. RAIZ behaalde twee.

Er is nog geen formateur, maar dat is volgens beide partijen een kwestie van dagen, dan kan er ook een regeerakkoord worden gemaakt. De oppositie is tien zetels sterk, AVP heeft er zeven, partij MAS twee en Accion21 heeft één zetel.

