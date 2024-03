Nieuws Curaçao Mercelina ondergaat drugstest om roddels tegen te gaan Dick Drayer 2024-03-27 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – PNP-Parlementslid Gwendell Mercelina ging vanochtend naar het laboratorium om een drugstest te doen. De test richtte ziich op sporen van marihuana of cocaïne in zijn lichaam. Zijn gang naar het lab is een reactie op alle mogelijke insinuaties in zijn richting als zou hij tijdens een dienstreis naar Colombia drugs hebben gebruikt. De beschuldiging kwam van partijgenoot en collega-parlementariër Corinne Djaoen-Genaro

Na zijn test te hebben gedaan, zei Mercelina dat hij de test niet nodig had omdat hij zichzelf kent, maar op het moment dat laster plaatsvindt en mensen moeten liegen om de waarheid te bedekken, wordt het noodzakelijk om deze stappen te ondernemen. Hij herinnerde iedereen eraan dat voordat hij politicus werd, hij een professionele carrière had.

Mercelina benadrukte verder zijn schone staat van dienst, zowel professioneel als persoonlijk, en verklaarde: “Ik heb nooit drugs gebruikt en zal dat ook nooit doen. Als progressieve politicus en lid van de PNP is het essentieel om onderscheid te maken. Wij moeten de discussie over moraliteit in de politiek aangaan.”

In navolging van Mercelina’s actie heeft regeringspartij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) al haar ministers en parlementsleden opgeroepen om morgen een drugstest te ondergaan.

De directie van MFK benadrukt de noodzaak van deze maatregel. In een persverklaring staat dat het van cruciaal belang dat elke politieke organisatie die vertegenwoordigd is in de Raad van Ministers of het parlement, deze test ondergaat om aan het volk van Curaçao te tonen dat hun leiders Drug-Free zijn.

Mercelina’s test bleek negatief.