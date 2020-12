Met 38 nieuwe cases blijft Corona-testratio boven 20 procent

8 Gedeeld

Foto boven: Antilliaans Dagblad

WILLEMSTAD – Met 38 nieuwe positieve cases op 179 uitgevoerde tests, blijft de ratio maandag boven de 20 procent, net als de hele vorige week.

Van de nieuwe positief geteste mensen op Covid19 is van vijftien de besmettingsbron al duidelijk, van de rest nog niet.

Er zijn drie personen opgenomen in het ziekenhuis. Daar is het aantal patiënten op de corona-afdeling gestegen naar achttien. Vier patiënten liggen op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 1814.

Er is opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een oudere persoon die verbleef in een verzorgingstehuis. Met het overlijden van deze patiënt komt het aantal doden als gevolg van het coronavirus op acht.