Met Transavia in een Airbus A321neo naar Curaçao?

18 Gedeeld

Foto’s: Airbus

Naar Curaçao vliegen met een Airbus A321neo wordt misschien mogelijk. KLM en Transavia hebben vliegtuigen van dit type besteld en die worden eind 2023 geleverd. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl

De standaard A321neo kan 6.400 kilometer non-stop overbruggen, maar de Long Range (LR) en de eXtra Long Range (XLR) beschikken over een langere adem en kunnen zonder bij te tanken bestemmingen bereiken die op respectievelijk 7.400 en 8.700 kilometer afstand liggen.

De maximale stoelcapaciteit ligt aanzienlijk hoger dan die van de huidige Boeing 737-800 (244 versus 189, aldus luchtvaartnieuws.nl. De site zet de opties op een rij.

Grote afstanden

Hoewel concurrenten als SAS, JetBlue en in de toekomst ook American Airlines en United Airlines met de langeafstandsversie van de A321neo over grote afstanden vliegen, lijkt het onwaarschijnlijk dat KLM haar kostbare slots op Schiphol inzet om met relatief kleine toestellen naar verre oorden te vliegen.

Zeker nu er een nieuw kabinet is aangetreden dat, onder leiding van zelfbenoemd ‘klimaatdrammer’ Rob Jetten (D66), behoorlijk inzet op het aanpakken van de stikstofproblematiek. Een mogelijke maatregel is het drastisch beperken van het aantal vluchten op Schiphol, wat zou betekenen dat KLM elke beschikbare slot nog beter moet zien te benutten.

De A321neo zou Transavia echter in theorie de mogelijkheid bieden om nieuwe markten aan te boren. De Long Range-versie kan zonder tussenstop New York of Delhi bereiken, de Extra Long Range haalt zelfs Curaçao. Dat maakt het toestel in theorie ook een interessant type voor touroperators die dergelijke bestemmingen aan hun klanten zouden willen aanbieden via de luchtvaartmaatschappij.

Strategie

Of het echter zover komt is nog de vraag. “De order betekent geen wijziging in de strategie van de drie airlines voor wie de vliegtuigen besteld zijn”, benadrukte topman Ben Smith van Air France-KLM. Bovendien kleven er aan het overvliegen van de Atlantische Oceaan met een tweemotorig toestel bepaalde regels (ETOPS) en is er geen rustruimte aan boord voor bemanningsleden, wat niet ideaal is.

De A321neo heeft volgens Smith wél als groot voordeel dat de stoelcapaciteit per vlucht kan worden vergroot. Zeker nu Schiphol vluchten dreigt te moeten inleveren vanwege de stikstofkwestie, is dat geen overbodige luxe voor KLM en Transavia.