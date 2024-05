Weer en klimaat Meteo: Start nu met voorbereidingen op orkaanseizoen Redactie 10-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Meteorologisch Instituut van Curaçao adviseert om nu al stappen te nemen ter voorbereiding op het orkaanseizoen. Dit advies volgt na een weekend van zware regenval en onweer, vooral in het Bándabou, waar veel gezinnen schade hebben ondervonden.

Reeds vanaf het begin van vorige week had het Meteorologisch Instituut gewaarschuwd voor de mogelijkheid van neerslag in het weekend. Gedurende de week intensiveerde de communicatie via pers en sociale media over de verwachte hevige regenval vergezeld van onweer en bliksem, die overlast kon veroorzaken. In de vroege ochtend van zaterdag, toen de situatie in Banda Bou verergerde, werden om 6 uur ’s ochtends en kort na 6:20 uur respectievelijk een geel en oranje waarschuwingscode voor ernstig slecht weer afgegeven.

Volgens de laatste informatie van het Meteorologisch Instituut viel tussen 6 en 9 uur ’s ochtends een aanzienlijke hoeveelheid regen in Bándabou. De regenval was intens met frequente bliksem en donder. De radar toonde aan dat het ergste weer zich concentreerde rond de Landhuizen Klein Santa Martha, Santa Cruz en het zuidelijke deel van het Christoffel Park. Het meetstation in Soto registreerde een totaal van 310 mm regen, veel meer dan oorspronkelijk geschat gezien de schade. In Savonet, in het noordelijke deel van het gebied, werd slechts 17 mm gemeten en op Hato Airport 29 mm.

De hoeveelheid regen in Soto was vergelijkbaar met de hoeveelheid die viel tijdens de passage van Tropische Storm Tomas in 2010 (275 mm).

Het Meteorologisch Instituut waarschuwt dat, gezien de huidige temperatuur van de zee in de Caraïben en de Atlantische Oceaan en de aanwezigheid van het La Niña-fenomeen in de Stille Oceaan, de atmosferische omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van tropische systemen in onze regio.

Meteo raadt de gemeenschap aan om de nodige stappen te ondernemen om goed voorbereid te zijn op het orkaanseizoen. Op deze manier kunnen mensen snel handelen wanneer er een waarschuwing wordt uitgegeven, om zo levens en eigendommen te beschermen.