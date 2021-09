Meteo waarschuwt voor extreem warm weer op Curaçao

152 Gedeeld

De Meteorologische Dienst waarschuwt voor extreme hitte vandaag op Curaçao. De waarschuwing geldt tot vanavond 18.00 uur.

Wie lang buiten onder de zon vertoeft of fysieke arbeid of sport onder de zon uitvoert loopt de kans om ziek te worden of kan een zonnesteek oplopen, vermoeid worden en spierkramp krijgen.

De Meteo geeft pas hittewaarschuwingen uit als de kan daarop tien tot dertig procent is in de komende acht tot 24 uur.

De temperatuur is vanmiddag 32,6 graden, de gevoelstemperatuur is 41,8. Regen wordt er niet verwacht, maar de komende dagen gaat de temperatuur wel omlaag.