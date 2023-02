Meteoroloog Albert Martis genomineerd voor secretaris-generaal van Wereld Meteorologische Organisatie

WILLEMSTAD – Albert Martis, directeur van de Meteorologische Dienst Curaçao, is door curaçao voorgedragen als kandidaat voor de volgende Secretaris-Generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie, WMO. De verkiezing vindt plaats tijdens het aankomende WMO-congres in mei.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een klein eilandontwikkelingsland in het Caribisch gebied een kandidaat nomineert voor zo’n hoge functie bij de WMO. In 2019 werd Martis gekozen als tweede vice-president van de WMO tijdens het 18e Wereld Meteorologisch Congres. Dit is zijn eerste termijn.

Martis is sinds 2010 ook de permanente vertegenwoordiger van Curaçao en Sint Maarten bij de WMO. Van 2008 tot 2010 was hij directeur van de Meteorologische Dienst van de Nederlandse Antillen en Aruba en was hij de permanente vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen en Aruba bij de WMO.

Daarvoor was meteoroloog Martis van 2000 tot 2007 hoofd van de onderzoeksafdeling van de Meteorologische Dienst van de Nederlandse Antillen en Aruba. Sinds 2000 is hij ook expert en lid van verschillende werkgroepen, commissies en comités van de WMO.

Na het behalen van zijn masterdiploma in Natuurkunde aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland in 1994, voltooide Martis zijn PhD in Atmosferische Natuurkunde aan de Universiteit van Bonn in Duitsland in 1998. Hij is de auteur en medeauteur van verschillende publicaties.